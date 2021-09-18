الصحة تدعو للالتزام بالخطوات المُحدّدة لاستخراج كروت التطعيم





دعت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، المواطنين لاتباع الخطوات التي حدّدتها لاستخراج كروت وشهادات التحصين الخاصة بـ(كوفيد – 19) والتي تبدأ بالتوجه إلى المركز الصحي أو المستشفى المُعلن عنه والمتوفر فيه اللقاح.

وقالت الوزارة في تصريح أمس، إنه يجب مقابلة كادر الإدخال وفريق التحصين والذي يتكوّن من شخصين أحدهما للتسجيل اليدوي والآخر للتسجيل الإلكتروني، وتلقي اللقاح والانتظار ربع ساعة للتأكد من عدم وجود أي تحسُّس بسبب اللقاح، ويليه استلام الكرت وهو سجل يحتوي على نوع اللقاح والتاريخ، على أن يتم ختمه على مُستوى المستشفى أو المركز الصحي الذي تم فيه التحصين.

وأصافت الوزارة أنّ خطوات استخراج الشهادة تبدأ بعد استلام كرت التطعيم والتأكد من الإدخال اليدوي والإلكتروني.

الخرطوم- ابتسام حسن

صحيفة الصيحة