حسن شاكوش يعلق بطريقته الخاصة على قرار إيقافه عن الغناء!





أعرب المطرب المصري حسن شاكوش، عن “حزنه الكبير” بعد قرار إيقافه عن الغناء، الذي أصدرته نقابة المهن الموسيقية المصرية.

ونشر حسن شاكوش فيديو قديم له، يغني فيه بأحد القنوات التلفزيونية، وظهر فيه يردد كلمات أغنية حزينة، تبرز الحالة التي يمر بها، بعد قرار منعه من الغناء.

أعرب المطرب المصري حسن شاكوش، عن “حزنه الكبير” بعد قرار إيقافه عن الغناء، الذي أصدرته نقابة المهن الموسيقية المصرية.

ونشر حسن شاكوش فيديو قديم له، يغني فيه بأحد القنوات التلفزيونية، وظهر فيه يردد كلمات أغنية حزينة، تبرز الحالة التي يمر بها، بعد قرار منعه من الغناء.

وعلق شاكوش على الفيديو قائلا:”أنا جيت الدنيا دي مخصوص عشان تفضل عليا تدوس” وهو ما أثار تعاطف محبيه على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وكانت نقابة المهن الموسيقية المصرية قد أعلنت إيقاف شاكوش عن الغناء إثر الخلاف الذي نشب بينه وبين المطرب رضا البحراوي.

وقال سعد متولي، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، في تصريح لـ “صدى البلد”: “قررت النقابة بعد سماع أقوال كل من حسن شاكوش ورضا البحراوي، وقف رضا شهرين وعدم حصول حسن شاكوش على تصريح مجددا من النقابة وإلغاء التصريح السنوي الخاص به”.

روسيا اليوم