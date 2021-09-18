الشيوعي : الأزمة الراهنة بسبب الحكومة والأحزاب التي أيّدتها





وصف عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي كمال كرار، الإعلان السياسي لقوى الحرية والتغيير بأنه “وُلد مَيِّتاً”، وأنه عبارة عن محاصصات ولم يُغيِّر شيئاً في الأزمة الراهنة.

وقال كرار لـ(الصيحة)، إن الأزمة الراهنة ليست بسبب الحرية والتّغيير، وإنّما ناتجة عن حكومة انتقالية تبنّت برنامجاً بديلاً ومجموعة من قوى الحرية والتغيير تماشت وأيّدت ذلك، وأشار إلى أن الإعلان السياسي ومبادرة رئيس الوزراء لم تخاطب جوهر الأزمة، وكشف عن حضور مجموعة من القوى السياسية لسماع وجهة نظر الحزب الشيوعي بخصوص المبادرات، وشدد على أن الحزب لن يدخل في مُحاصصات.

الخرطوم- آثار كامل

صحيفة الصيحة