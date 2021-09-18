تربويون : (800) مدرسة حكومية وخاصة تفتقر للبيئة الجاذبة





كشف الخبير التربوي عبد الإله عبد القادر حمد، عن وجود أكثر من (500) مدرسة حكومية و(300) خاصة بولاية الخرطوم تفتقر إلى البيئة التعليمية الجاذبة وللمباني التي تتناسب وأعداد الطلاب، وذكر أن تلك المدارس تعاني كذلك من انعدام المرافق الصحية النظيفة.

وقال الخبير التربوي في سياق تقرير لـ(الصيحة)، إن البيئة المدرسية تحقق أهدافاً تعليمية تربوية لتشكيل ثقافة التلاميذ من الجنسين، وناشد السلطات المحلية بتحقيق العدالة في التعليم عموماً، والعمل على إصحاح البنية التحتية للمدارس، وطالب بتوفير احتياجات الطلاب المادية والمعنوية لتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي، وأشار إلى أن البيئة المدرسية الناجحة تعزِّز الانفتاح في تبادل الخبرات بين أطراف العملية التربوية من الطلاب والمعلمين والمؤسسات الشريكة.

الخرطوم- انتصار فضل الله

صحيفة الصيحة