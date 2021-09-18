بأمر فورموسيني الهلال يتدرب خلف الأبواب المغلقة





أجرى الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الهلال تعديلاً على موعد تدريباته، وطالب ريكاردو فورموسيني بأن يبدأ المران عند الخامسة مساء وهو الموعد الذي ستبدأ فيه المباراة أمام فاسيلي غداً لحساب تمهيدي رابطة أبطال إفريقيا، التي ستقام على ملعب الجوهرة، وأعلن فورموسيني وفق صحيفة اليوم التالي أن التدريبات ستكون خلف الأبوب المغلقة دون حضور الجماهير أو الإعلام، ونبه إلى أنه يرغب في منح اللاعبين. درجات تركيز عالية، وتقدم باعتذاره للجماهير والإعلام، مؤكداً أنه يقدر دورهم تماماً.

الخرطوم ( كوش نيوز)