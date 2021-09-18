بالفيديو سمية الخشاب: تزوجت خمس مرات “في عين العدو” وكله بالحلال





كشفت الفنانة سمية الخشاب عن الرقم الحقيقي لزيجاتها مؤكدة أنها تزوجت خمس مرات فقط، وقالت إنها لا تجد مشكلة في الذهاب للمأذون سواء للزواج أو الطلاق لأنه كله “بالحلال”، ورفضت سمية الكشف عن سنة ميلادها مشيرة إلى أن العمر مجرد رقم، وأشارت إلى أنها تفضل الأرتباط برجل طيب ودمه خفيف ولذيذ وكريم وابن ناس ومحترم، وميرغيش كتير ينجز ويلخص. سمية العديد قالت خلال استضافتها ببرنامج «أبلة فاهيتا»، المذاع عبر شاشة ON، في لقاء مع الدمية كارو(بحسب سيدتي): تزوجت خمس مرات “في عين العدو”، وبعدها قالت للدمية فاهيتا لا توجد مشكلة في الذهاب للمأذون سواء للزواج أو الطلاق لأنه كله “بالحلال”. وفي فقرة الأسئلة السريعة قالت سمية الخشاب، إن اسمها بالكامل هو سمية سعيد السيد فتيحة الخشاب، من مواليد 20 – 10 برج الميزان، ورفضت الكشف عن عام ميلاده وأضافت: العمر مجرد رقم، والأيام الحلوة اللي بنعيشها في حياتنا هو ده عمرنا الحقيقي». وواصلت سمية، أن أسماء الدلع التي يطلقها البعض عليها هي “سوسو” و”سوكا” و”سمسم” و”سوسكا”، ووزن جسدها حالياً 61 كيلو جرام، واسم والدتها “لولو”، واسم جدتها “محفوظة”. وكشفت سمية عن مواصفات فتى أحلامها مؤكدة أنها تفضل الأرتباط برجل طيب ودمه خفيف ولذيذ وكريم وابن ناس ومحترم، وميرغيش كتير ينجز ويلخص. وأضافت: بعرف أطبخ وأعمل ميك أب وبعرف أعمل شعري وأخيط وأغني»، لافتة أنها لم تحصل على لقاح كورونا، قائلة: كورونا أجمل حاجة حصلت في حياتي، وأحلى سنة استفدت منها جدًا لأن اتعلمت حاجات كتيرة من قعدتي في البيت، واتعلمت حاجات كتيرة في الإنجلش والتنمية البشرية والتغذية.

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الخرطوم(كوش نيوز)