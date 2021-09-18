شاهدبالفيديو: مواطن يعلن جاهزية التصدي ل 9طويلة ويوجه رسالة ساخنة لحمدوك





أعلن مواطن سوداني من خلال فيديو متداول بمنصات التواصل عن جاهزيته للتصدي لما يسمي ب(9طويلة) الذي أصبح خطر يهدد المواطنين عامة.

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد قال المواطن انه سوف يتصدي ويدافع عن نفسه من 9طويلة وأخرج سلاحه الأبيض تأكيدا لذلك وأردف قائلا (نطعن وبعداك نقعد مع الحكومه الفشلت تدير ملفاتا صح).

وفي ذات السياق وجه المواطن رسالة ساخنة لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك مطالبا فيها بتنحبه عن السلطه واتاحت الفرصة لشخص جدير يخرج للشارع ويتفقد حال المواطن ويعرف مطالبه.

نصرة عبدلله

الخرطوم :(كوش نيوز)