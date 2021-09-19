سياسية
كيان الشمال يغلق معبر أرقين ويلوح بإغلاق كامل للإقليم
كشف رئيس المجلس الأعلى لكيانات الشمال أبوالقاسم برطم، عن إغلاق طريق الشمال في مناطق أرقين ونهر النيل والدبة أمس. وقال إن الإغلاق سيتواصل ليكون شاملاً.
وكشف برطم في تصريح لـ(السوداني)، عن تقديم مذكرة لرئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة الانتقالي تحوي عدة مطالب من بينها الحكم الذاتي أسوة النيل الأزرق ودارفور، واعتبر أن عدم الرد عليها استهتار لا يمكن السكوت عليه، وهدد باستخدام كروت ضغط ضد الحكومة في الأيام القادمة من بينها إيقاف التعدين .
الخرطوم: وجدان طلحة
صحيفة السوداني
3 تعليقات
من زمان كنتم وين لابد مماليس منه بد لابدامن استقلال شمال السودان وقيام دولة كرمة حتي يعود اهل الشمال الي قراهم ويعود ابنائهم من المهاجر لأننا تحملنا عبء السودان ككل وبرغم ذلك كنا اكثر ولاية تهميشا وفقرا ونحنا الولاية الاغنا
الشمالية ونهرالنيل عدد السكان ربما 6 مليون نسمة او اكثر بقليل ومنهم حوالي مليون مغترب ومن خلال هؤلاء فقط سوف نصبح أغني من الكويت ناهيكم عن الذهب والنفط والزراعة
لذلك لانريد الحكم الذاتي بل قيام دولة
في البدء التحية للشهداء والمصابين والمفقودين ممن ارسو لنا مدى واسع من الحرية والتحرير من ثقافة الخوف والتنكيل، لولاها لما ورفع هؤلاء عقيرتهم ضد الدولة مهما كانت عدالة مطالبهم، والله زمن يبرطع فيه الترك وبرطم وليس من كابد وضحى حتى تكن ثورة ديسمبر المجيدة.
برطم والانتهازية المقيتة …نحن في الشمال لا نعترف بيك ولا بكيانك وسندافع عن وحدة السودان بكل قوة …