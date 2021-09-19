كيان الشمال يغلق معبر أرقين ويلوح بإغلاق كامل للإقليم





كشف رئيس المجلس الأعلى لكيانات الشمال أبوالقاسم برطم، عن إغلاق طريق الشمال في مناطق أرقين ونهر النيل والدبة أمس. وقال إن الإغلاق سيتواصل ليكون شاملاً.

وكشف برطم في تصريح لـ(السوداني)، عن تقديم مذكرة لرئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة الانتقالي تحوي عدة مطالب من بينها الحكم الذاتي أسوة النيل الأزرق ودارفور، واعتبر أن عدم الرد عليها استهتار لا يمكن السكوت عليه، وهدد باستخدام كروت ضغط ضد الحكومة في الأيام القادمة من بينها إيقاف التعدين .

الخرطوم: وجدان طلحة

صحيفة السوداني