قانونية قحت: السيادي والوزراء لا يرغبان في تشكيل المحكمة الدستورية





قال عضو اللجنة القانونية بالحرية والتغيير مأمون فاروق، لـ(السوداني) إن مجلسي السيادة والوزراء لا يرغبان في تشكيل المحكمة الدستورية .

وأوضح أن هذا الإجراء يتطلب اجتماعاً مشتركاً بين المجلسين .

وعزا مامون فاروق عدم الرغبة في تشكيل الدستورية، لما قال إنه ناتج عن أعمال كثيرة للمجلسين مخالفة للدستور .

وأكد أن تعيين مجلسي القضاء العالي والنيابة وتعيين رئيس للقضاء ونائب عام يحتاج فقط لإرادة سياسية قال إنها لا توجد بالعسكريين ولا المدنيين بمجلس السيادة بمثل انعدامها لدى ملجس الوزراء.

الخرطوم: هبة علي

صحيفة السوداني