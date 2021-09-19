فنانة شهيرة تعلن رغبتها في شراء نادي الهلال السعودي





أتاحت خصخصة النوادي الرياضية الفرصة لرجال الأعمال وذوي الثروة للاستثمار في أنديتهم المفضلة، وباتت “اللعبة الحلوة” فرصة تجارية لا تفوت لجذب القطاع الخاص والاستفادة منها في نمو الاقتصاد.

في حديث مثير كشفت الفنانة «ليلى سليمان» عن رغبتها في شراء نادي الهلال السعودي حال خصخصة النوادي في المملكة.

ففي سؤال للفنانة السعودية الشهيرة عن النادي الذي تفضل شرائه في حالة خصخصة النوادي السعودية.

ردت ليلى سليمان: “نادي الهلال بكل تأكيد” وفقا لصحيفة البلاد، حيث عبرت الفنانة السعودية عن حبها للنادي لتحقيقه الكثير من الإنجازات على المستوى المحلي والعالمي.

وأضافت سليمان أن كرة القدم تعتبرها مثل التجارة أو المشروع؛ إما النجاح وإثبات الجدارة أو الخسارة.

حتى ولو كان هناك تعادل في المباريات الحاسمة يخصص وقت إضافي ليفوز أحد الفريقين.

صحيفة صدى البلد