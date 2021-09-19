هدف ساديو ماني يمنحه رقمًا فريدًا بـ مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس





منح الهدف الذي سجله اللاعب السنغالي ساديو ماني في مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس، رقمًا فريدًا له وذلك خلال المباراة المقامة حاليًّا ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

كيف سجل ماني هدف ليفربول ضد كريستال بالاس ؟

وكان ماني سجل هدف التقدم لـ ليفربول في الدقيقة الـ43 قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين بعد متابعة جيدة للكرة عقب ارتدادها من حارس مرمى فريق كريستال بالاس.

وذكر الحساب الرسمي لـ ليفربول عبر “تويتر” أن ماني أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يُسجل 9 مرات متتالية في نفس الفريق وهو نادي كريستال بالاس.

كما أكد الحساب الرسمي للنادي على أن ماني سجل الهدف رقم 100 له مع الريدز في مختلف المسابقات.

ويسعى الريدز خلال مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس إلى الفوز والصعود لصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتًا، قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد فريق ويست هام يونايتد غدًا الأحد.

اللقاء رقم 150 لـ محمد صلاح:

وتشهد المباراة اليوم حمل الإنجليزي جوردان هندرسون شارة قيادة الفريق الكروي الأول لـ ليفربول في اللقاء رقم 200 له مع الفريق بكل البطولات، كما تعد مباراة كريستال بالاس، المباراة رقم 150 لـ محمد صلاح مع فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وقبل مواجهة كريستال بالاس، كان ليفربول حقق فوزًا ثمينًا على حساب فريق ميلان الإيطالي بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

صحيفة المواطن