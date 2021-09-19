البجا: الإغلاق الشامل للشرق يستهدف ناقلات النفط ومعينات الدولة





دعا رئيس المجلس الأعلى لنظاارات البجا محمد الامين ترك، رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ، لإلغاء مسار الشرق باتفاق جوبا للسلام، والإعلان عن منبر تفاوضي جديد، وحل الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية غير حزبية، بجانب تشكيل مجلس عسكري تمثل فيه أقاليم البلاد كافة، بشخص واحد.

وقال ترك في خطاب له بمدينة سواكن أمس، إنه سيتم رفع إغلاق شرق البلاد في حال صدور هذه القرارات من البرهان .

في السياق قال المجلس الأعلى لنظارات البجا في بيان، إن الاغلاق الشامل للشرق لا يشمل السيارات الخاصة للمواطنين، والبصات السفرية، وسيارات المنظمات، وأوضح البيان أن الإغلاق يستهدف ناقلات النفط وبقية المعينات للدولة.

صحيفة السوداني