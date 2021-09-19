فيفي عبده تفجر مفاجأة بشأن عدد زيجاتها “العرفي”.. وحقيقة تعرضها للطلاق بسبب عبدالحليم حافظ





كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده، عن عدد زيجاتها، وقالت إنها “لا تفعل شيء بالحرام والذي يمسك يدها تتزوجه”.

عدد الزيجات العرفي

وقالت خلال استضافتها في برنامج “السيرة”، والمذاع على قناة “DMC”: “أنا اتجوزت 5 مرات في حياتي وكلهم جوازات كانت عرفي ماعدا أول جوازة كانت شرعي، وكنت صغيرة وقتها ومكنش عاوز يطلقني، ومن وقتها قلت لازم أتجوز عرفي عشان يبقى الموضوع سهل”.

وأضافت: “بس لما خلفت بناتي خليت الزواج شرعي، وأول مرة خلفت كان عندي 25 سنة، ويمكن اتجوزت كتير لأن أي ست لما تتطلق ومتبقاش مرتبطة بيطلعوا عليها إشاعات، وأنا كنت بحب أقطع عرق وأسيح دمه وأتجوز على طول”.

أزمة بسبب عبد الحليم حافظ

وحول حقيقة تعرضها للطلاق بسبب عبد الحليم حافظ، قالت الفنانة المصرية: “أنا أجرت شقة مخصوص في الزمالك عشان أقعد مع الفنانين لأنها كانت مشهورة بأنها قاعد فيها فنانين كتير”.

وتابعت: في يوم كنت منتظرة زوجي في كافتيريا، ودخل عبد الحليم حافظ وشفيق جلال الكافتيريا ونده عليا، وقالي يابت بيقولوا عليكي رقاصة شاطرة، وقعدت معاه على الترابيزة ولما زوجي نزل وشافني كان هيطلقني بسبب كده”

صحيفة المرصد