تكريم شرطي مرور سوداني ابلغ وسلم مبلغ 4800 دولار تخص مواطن توفي باحدي البصات السفرية





مدير الإدارة العامة للمرور يكرم شرطي مرور ابلغ وسلم مبلغ 4800 دولار تخص مواطن توفي باحدي البصات السفرية .

كرم اللواء شرطة حقوقي / د مدثر عبدالرحمن نصرالدين مدير الإدارة العامة للمرور أحد منسوبي إدارته والذي أبلغ ادارته عن حصوله علي عملات اجنبيه تبلغ 4800 دولار في موقف يجسد الأمانة والنزاهة و صدق الرسالة الإنسانية لمهنة الشرطة وبالعودة للتفاصيل تفيد *متابعات المكتب الصحفي للشرطة* .

بعد وقوع حادث مروع بطريق شريان الشمال بين بص سفري متجها الي القاهرة وعربة دفار قادمة من الولاية الشمالية في طريقها الي ولاية الخرطوم في منطقة الكيلو 52 وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بقسم شرطة أمبدة وتفتيش مضبوطات الحادث وتحريزها تم تسليم الأمانات التي تخص المصابين والمتوفين الي حكمدار خدمة القسم الجنائي الرقيب عبدالسيد محمد بعد جرد كافة المحتويات وإجراء التسليم والتسلم لكل أمانات المصابين والمتوفين في الحادث، عثر المذكور علي عملات أجنبية تمت تخبئتها بإحكام بظهر حقيبة بلغت 4800دولار وعلي الفور قام بتسليمها والابلاغ عنها مما يوكد تحلي رجال الشرطة السودانية بالنزاهة والأمانة الإحترافية والمهنية العالية في أداء واجبهم الشرطي والإنساني تجاه المواطن.