تحريك دعوى قضائية في مواجهة سياسي دعا إلى قتل الناظر “تِرك”





تقدم قانونيون بشرق السودان، بفتح دعوى قضائية بنيابة جرائم المعلوماتية، اليوم الأحد في مواجهة الناشط السياسي “أمين صلاح جحا”، عقب دعوته عبر صفحته على “فيسبوك” إلى اغتيال رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا الناظر “محمد الأمين ترك”.

وجاء في الدعوى التي اطلعت عليها (كوش نيوز)، بأن المشكو ضده سياسي معروف، يدعى “أمين صلاح جحا”، يمتلك حساباً على منصة فيس بوك، قام بالتحريض على قتل الشاكي، مما قد يستجيب بعض المجرمين إلى هذه الدعوة، أو يقوم المشكو ضده بتنفيذ تهديده بنفسه.

وكان “جحا” قد دوّن منشورا على فيسبوك، لاقى انتشارا واسعاً، يحرض فيه على اغتيال الناظر ترك، بقوله (مافي حل غير اغتيال تِرق)، قبل أن يعود ويزيله معتذراً عنه.

الخرطوم (كوش نيوز)