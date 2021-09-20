زعيم شرق السودان الناظر ترك: الحراك خلال الأيام القادمة سيكون غير مسبوق





*الناظر ترك:

الشرطة جزء من المجتمع وهم أبناءنا ولا عداء لن معهم فهم الجهة المكلفة بحفظ الأمن وحفظ سلامة المجتمع وما حدث لنا من اعتقالات في ٣٠ يونيو لاعلاقة لها بالشرطة فمن قامت بها هي كتائب حنين البعثية لذا نطلب من الشرطة أن لا ينخدعوا بحديث السنهوري وخالد سلك…

*من جهة أخري أكد الناظر ترك لقناة الجزيرة:

أن حال عدم تنفيذ مطالبهم والإبقاء على الفترة الانتقاليه بسوءها العدلي والديمقراطي والاقتصادي تسيطر عليها أحزاب ضعيفة تفقد الكفاءة التنفيذية والإرادة السياسيه وتنفذ فقط أجندتها الخاصة على حساب الوطن والمواطن فليس هناك سبيل سوي الانفصال مؤكداََ بأنهم مع الوحدة والوطن الموحد وليس هم ضد الثورة بل الثورة سرقت من قبل أحزاب تفشل الان في إدارة المرحلة لذا كانت مطالبهم بالدعوة إلى حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب تحقق لثوار مطالبهم وليس تمكن للأحزاب أجندتها الخاصة …

*كما أكد ترك

أن حراكهم قومي لايخص انسان الشرق فقط بل تشارك فيه كل ولايات السودان والتي وصل بعضها الشرق والبقية في الطريق مبينا أن الحراك خلال الأيام القادمة سيكون غير مسبوق وان من يقولون التتريس عمل فوضوي هم أنفسهم من إباحوه في الخرطوم واسقطوا به النظام السابق والان يحرمونه على شرق السودان وكأنهم لايعلمون أن التتريس أصبح أداة ثورية إباح استخدامها ثوار ديسمبر…

*كما أكد ترك..

أنه يقود تحالف لكل مكونات البجا باعتبارية مؤتمر توماي وسنكات والدليل الحشود والالتفاف الشعبي الكبير الذي يحدث الآن مشيرا إلى أن من يقول بانتماءه لنظام السابق أن يقول ذلك عن حمدوك أيضا الذي اختارته شورى المؤتمر الوطني وزيرا للمالية واعتذر ولم يبدي اي تحفظات تجاه هذا الاختيار كما أن كثير من الموجودين الان في حكومة الحرية والتغير كانوا جزء لايتحزأ من حكومة النظام السابق…

*وفي ختام حديثة*

أشار ترك إلى أن ما صرح به مالك عقار حديث غير مقبول ومرفرض كيف لا وهو يقول انه سيحرك قواته لقتال مواطني شرق السودان وأن مثل هذه الدعاوي تؤكد أن ما عليه أبناء الشرق الآن هو الحق فحكومة الفترة الانتقالية التي تقود البلاد لاتريد سلام ولا ديمقراطية بدليل ما يحدث من خالد سلك والسنهوري ومالك عقار….

رصد / منصور الهادي