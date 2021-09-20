بتعادله مع فاسيل 1/1 الهلال يتأهّل إلى الدور الأول من بطولة الأندية الأبطال





تأهل الهلال الى الدور الأول من بطولة الاندية الابطال بعد تعادله 1/1 في المباراة التي جمعته بفريق فاسيل الإثيوبي في الدور التمهيدي للأندية الأبطال.

بكّر الهلال بالهدف الاول عن طريق هداف الفريق محمد عبد الرحمن “الغربال” في الدقيقة “24” من الشوط الأول، ليتواصل تقدم الهلال الذي حافظ عليه حتى أعلن حكم اللقاء نهاية الشوط الأول، وفي شوط اللعب الثاني ارتفع الأداء كثيراً من جانب الضيوف الذين اعتمدوا على الهجمات المرتدة للوصول الى شباك أبو عشرين، ولكن دفاع الهلال تصدى لمعظمها، في الوقت الذي عمل فيه لاعبو الفريق للمحافظة على تقدمهم مُشكِّلين خطورة على مرمى فاسيل عن طريق “الغربال”، أبو عاقلة، نزار حامد وصلاح عادل، إلا أن الحظ لم يحالفهم في إحراز هدف، بعدها نجح الإثيوبي في إدراك التعادل من تسديده قوية استقرت في شباك الحارس أبو عشرين في الدقيقة “36” من الشوط الثاني ليتواصل الأداء سجالاً بين الفريقين حتى أعلن حكم اللقاء نهاية المباراة بالتعادل 1/1.

هذا ولعب الهلال بتشكيلة ضمت كلاً من أبو عشرين, فارس, واتارا, إرنق, السموأل, صلاح عادل, والي الدين بوغبا “الشغيل”, أبو عاقلة, عبد الرؤوف “نزار حامد”، ياسر مزمل “عيد مقدم” ومحمد عبد الرحمن “الغربال”، وكانت مباراة الذهاب في إثيوبيا قد انتهت بالتعادل 2/2.

وفي الأستديو التحليلي للمباراة بقناة الملاعب الرياضية اكد لاعبا المنتخب الوطني والهلال السابقين سيف مساوي ومحمد بشير “بشه” أن في المباراة الأولى تأثر اللاعبون بنقص الاوكسجين وعوامل أخرى من بينها اللعب خارج الأرض، وقد استطاع الهلال وجهازه الفني من عامل الأرض وتقدمه بهدف عزز به الفوز الأول في الذهاب، وأن المباراتين كشفتا عن جاهزية كبيرة للاعبي فاسيل واعتمادهم على الكرات العكسية والهجمات المرتدة التي شكّلت خطورة على مرمى الهلال في المواجهتين، إلا أن الجهاز الفني استطاع ان يقدم نفسه بشكل أفضل منحه التقدم والفوز بالمباراة ليتأهل الى الدوري الأول في البطولة.

صحيفة الصيحة