وزير المالية: نبحث عن حلول لمشكلات تُواجه الرياضة





أكد د. جِبْرِيل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي اهتمام الدولة بدعم وتشجيع المشاريع الرياضية التي تعمل على تحفيز وتطوير الشباب ومواهبهم، جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه مع وفد الاتحاد المحلي لكرة القدم بولاية الخرطوم الذي تقدمه الشاذلي عبد المجيد نور رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم بالخرطوم، وقدم الشاذلي شرحاً ضافياً عن الاتحاد المحلي بالعاصمة ونشاطاته وخطة عمله والمشاريع المستقبلية والعقبات وأهمية تضافُر جُهُود المركز والحكومات الولائية من أجل ترقية الأنشطة الرياضية بضروبها المختلفة وتوظيف قُدرات الشباب في المجالات كافة، كما ثمّن د. جِبْرِيل إبراهيم دور الاتحاد، وأكد أن المالية ستعمل على دعم المشاريع المقترحة حتى يرتقي عمل الاتحاد في تنفيذ الخطط التي تؤدي لتطوير كرة القدم في المراكز المختلفة وتوظيف طاقات الشباب في الأنشطة الإيجابية، وأضاف أن اللقاء أكد ضرورة استمرار اللقاءات بين المسؤولين في الدولة والقيادات الرياضية بهدف إيجاد المعالجات للمشاكل والعقبات التي تواجه الرياضة والرياضيين.

صحيفة الصيحة