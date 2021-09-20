إزالة الكثبان الرملية بطريق (أرقين ـ دنقلا)





أزالت وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية الشمالية، وإدارة الطرق والجسور، بمشاركة شركة الهصور للتعدين، أزالت الكثبان الرملية بطريق (أرقين – دنقلا) في الكيلو 235 .

وأوضحت الوزارة أن الزحف الصحراوي يتسبب في وجود الكثبان في هذه المنطقة الرملية وكثرة المنحنيات فيها مع تغير اتجاه الرياح، خاصة في فصل الشتاء، مضيفة أن التحدي لحل هذه المشكلة يتمثل في المتابعة الدورية لإزالة هذه الكثبان من على طرق الولاية.

وأكدت الوزارة أهمية الشراكات مع شركات التعدين العاملة في الولاية، والاستفادة من إمكانياتها وآلياتها لإزالة الرمال، ومواجهة تحديات الزحف الصحراوي..

صحيفة السوداني