أغرب استشارة قانونية من فتاة تريد الزواج من رجل “غني”.. والسبب مفاجأة!





كشفت القانونية غادة العيدي عن أغرب استشارة قانونية تلقتها من فتاة تريد الزواج برجل غني حتى ينفق عليها، مستفسرةً بشأن شروط رفع دعوى نفقة بعد زواجها منه.

وشاركت “العيدي” متابعيها باستفسار الفتاة التي قالت فيه : “بتزوج من غني عشان ينفق علي بس أقدر بعد الزواج أرفع دعوى نفقة مستقبلية ولا القضية لازم أتطلق ؟”.

وعلقت “العيدي” على سؤال الفتاة قائلةً : “لا حول ولا قوة إلا بالله على النية.. عشان ترفعين دعوى نفقة ما تحتاجين تكونين مطلقة أو منفصلة”.

صحيفة المرصد