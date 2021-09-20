انسياب حركة العبور والبضائع بمعبر أرقين





أكد مدير معبر أرقين الحدودي مع مصر، العميد (م) د. مبارك داؤود أن المعبر يعمل بصورة طبيعية في استقبال حركة العابرين والصادرات والواردات، نافياً ما تناقلته عدد من مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى استقبال عدد (١١) بصاً سفرياً من الجانب السوداني، متجهاً إلى مصر، وعدد مماثل من الجانب المصري، إلى جانب حركة الشاحنات الخاصة بالبضائع بين الجانبين.

في السياق ذكرت وكالة السودان للأنباء أن حركة العابرين والشاحنات بين الجانبين السوداني والمصري بمعبر أشكيت تسير بصورة طبيعية .

صحيفة السوداني