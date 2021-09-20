بعد أن وصلت إلى أكثر من 2 مليون متابع .. فيسبوك يحذف صفحة “عشة الجبل”





على نحو مفاجيء، قام موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بحذف الصفحة الرسمية للمطربة السودانية الشهيرة “عائشة الجبل”، بعد أن وصلت إلى أكثر من 2 مليون متابع. وفيما لم تكشف “الجبلية” عن أسباب حذف أو إخفاء صفحتها على منصة عملاق التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلا أن مختصين قالوا هناك سبب ظاهري وسبب خفي، في حذف الصفحات على فيسبوك، السبب الظاهري هو انتهاك قوانين الفيس بوك. اما السبب الخفي والذي يجعل الفيس بوك متربصاً لأي خطأ صغير او مخالفة فيغلق الصفحة مباشرة هو ببساطة ان الفيس بوك يبحث عن الارباح هذه الايام بشكل جنوني ، لذلك يريد زيادة الاعلانات وفي بعض الاحيان تكون الصفحات كبيرة الحجم مصدر ازعاج بالنسبة لهم. كما أن وضع ادمن وحيد على الصفحة، يجعل بمجرد حدوث مشاكل على حسابه يختفي كل شيء معه.

الخرطوم: (كوش نيوز)