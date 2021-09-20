ليفربول يعلن غياب لاعبه عن مباراتين





كشف مساعد مدرب ​ليفربول​ أن اللاعب، تياغو ​ألكانتارا،​ سيغيب عن مباراتي الفريق ضد نورويتش سيتي وبرينتفورد، بسبب إصابة تعرض لها في ربلة الساق مطلع الأسبوع الحالي. وقال بيبين ليندرز، مساعد مدرب “الريدز”(بحسب روسيا اليوم): “لا أستطيع أن أقول الآن كم من الوقت سيستغرق غيابه، لكن بالتأكيد لن يشارك غدا (الثلاثاء)، وليس في عطلة نهاية الأسبوع”. مضيفا:”دعنا نرى نتائج الفحص ونحصل على التشخيص المناسب. كان تياغو صانع ألعاب مناسبا في رأيي، يؤسفنا الحرمان من جهوده”. واستبدل تياغو خلال الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بفوز فريقه 3-0 على كريستال بالاس، السبت الماضي، في الدوري الممتاز. بهذا سيغيب تياغو عن مباراة الفريق المقبلة في كأس رابطة المحترفين المحلية غدا الثلاثاء أمام نوريتش سيتي وعن مباراته السبت القادم في الدوري الممتاز في مواجهة برنتفورد. وبذلك أصبح تياغو ثاني لاعب وسط في ليفربول يتعرض للإصابة مؤخرا، عقب تعرض هارفي إيليوت إلى كسر في الكاحل خلال مواجهة ليدز يونايتد الأسبوع الماضي وخضوعه لعملية جراحية بعد ذلك.

الخرطوم(كوش نيوز)