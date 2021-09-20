فاركو يضم السوداني سيف تيري





نجح مجلس إدارة فاركو، الاثنين، في التعاقد رسميا مع السوداني سيف تيري، مهاجم المريخ. ووقع اللاعب البالغ من العمر 27 عاما لناديه الجديد، لمدة 3 سنوات. وتعد صفقة تيري وفق موقع كوورة الـ15 لفاركو، الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.وذلك بعد التعاقد مع النيجيري كينجسلاي سوكاري، لاعب الصفاقسي التونسي، والجزائري رزقي حمرون، لاعب شبيبة القبائل، ومحمد فؤاد، لاعب العين السعودي، ومحمود عماد، لاعب بتروجت، وثنائي بيراميدز، عبد الله بكري ومحمود حمادة. وهذا بالإضافة إلى رامي صبري، قائد فريق إنبي، وأحمد الصغيري، لاعب وسط أسوان، وعلاء سلامة، لاعب الإنتاج الحربي، ومصطفى حمادة، لاعب كفر الشيخ، والتونسي عزمي غومة، ومحمد صبحي، حارس مرمى الزمالك، وعمرو جمال، مهاجم طلائع الجيش.

الخرطوم ( كوش نيوز)