السوباط يوجه رسالة وداع لجماهير الهلال





الهلال السوداني، رسالة ودع فيها جماهير النادي الاثنين وقال السوباط، عبر حسابه على “فيسبوك: “إذا كان من إشراقات للجنة التطبيع منذ مقدمها وحتى اللحظة، فإنني أرى أن كافة مكونات النادي شريكا أصيلا فيما تحقق”. وأضاف: “النجاحات تحققت بفضل التكاتف والتعاضد، والالتفاف الذي وجدناه من جميع أهل الهلال، داخل وخارج السودان”. وتابع: “وأخص المجموعات والروابط الهلالية، بموجها العالي وأمواجها العاتية ونصرها الهلالي وطوفانها العظيم وملوك مدرجاتها ومهيراتها العظيمات وأنوارها الضاويات وأقمارها المتلألأة وهلالاب الأدب والقيم، وكل المسميات الجماهيرية التشجيعية والإسفيرية”. وواصل: “والتحية أيضًا أزجيها لرواد النادي، الذين يقفون خلف لجنة التطبيع بقوة، وأشيد بحراكهم الاجتماعي والثقافي والفني الكبير، الذي انتظم داخل النادي، ومنتدياتهم التي أضاءت مسرح كرومة، وهو الأمر الذي كنا نفتقده بشدة”. ولرجالات الهلال ورموزه وإعلامه، قال السوباط: “بكم السند ورجَاحة العقل وسديد الرأي وسليم القرار وهداية الطريق.. نرفع القبعات لشعب الهلال، منبع القيم الفاضلة والإرث الخالد والتاريخ التليد، ولكم عظيم الاحترام والمحبة”. وأتم: “دعوتنا إليكم، وأنتم أصحاب الدعوة، أن نهبُ يوم الجمعة القادم الموافق 24 سبتمبر الجاري أفرادا وجماعات إلى نداء الهلال، ونشارك في بناء المستقبل جنبا إلى جنب في الجمعية العمومية القادمة بمعرض الخرطوم الدولي، ونقول كلمة الفصل، فهذا النداء واجب الاستجابة وتمام الحضور منا جميعًا”.

الخرطوم ( كوش نيوز)