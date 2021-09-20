شاهد بالفيديو: عادت لإشعال الأسافير .. مكارم بشير بأزياء محذقة والجمهور يعلق على (النقطة)





عادت المطربة الشابة مكارم بشير بعد اختفائها عن الساحة وذلك من خلال مقطع فيديو متداول بمنصات التواصل كانت ترتدي فيه بنطلون “محذق” أثناء وصلة غنائية على حد ماوصفه رواد مواقع التواصل الإجتماعي .

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد أشعلت مكارم الأسافير بالفيديو المتداول لها فيما انتقد البعض طريقة لبسها التي بدأت تتغير بعض الشئ.

بينما ركز البعض الأخر على (النقطة) التي حصلت عليها في الحفل من قبل رجل وسيدة كانا يقفان أمامها ويقومان برمي ( النقطة)عليها.

أحد رواد مواقع التواصل علق بعد مشاهدته للفيديو قائلاً (القروش البتكشحا الناس دي في الفنانات لو جمعوها كان مشاكل السودان اتحلت).

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)