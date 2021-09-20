أحداث مثيرة بشأن البث التلفزيوني للقاء المريخ والاكسبريس





منعت الشرطة قناة (الخرطوم) الفضائية من التواجد بملعب قلعة شيكان بالأبيض، وحرمت الأخيرة من نقل مباراة المريخ أمام الإكسبريس الأوغندي، وبحسب التفاصيل فإن الخطوة جاءت وفق صحيفة السوداني بناء على تعليمات من اللجنة المنظمة للقاء بقيادة الفاتح باني، إلى جانب مراقب المباراة الذي تحفظ على تواجد القناة، بحجة أن القناة المتفق معها هي قناة (الملاعب) وذلك حسب الخطاب الرسمي الذي دفع به مجلس إدارة نادي المريخ بقيادة حازم مصطفى.. وغادر وفد قناة (الخرطوم) ملعب المباراة، قبل بدايتها بالرغم من اتفاق الأخيرة مع جناح آدم سوداكال وتخصيص استديو تحليلي للقاء.

الخرطوم ( كوش نيوز)