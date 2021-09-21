وزارة العدل تجدد الالتزام بالعمل الوثيق مع لجنة إزالة التمكين





جدّد وزير العدل د. نصر الدين عبدالباري، الالتزام بالعمل الوثيق مع لجنة إزالة التمكين للوصول إلى الهدف النهائي المتمثل في تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.

وثمن عبد الباري الجهود التي بذلت لتنظيم ورشة عمل حول الممارسات الدولية الفضلى في الفحص المؤسسي وارتباطها بالتحول الديمقراطي ولأهميتها في الإجابة على سؤال كيفية التخلص من آثار النظام البائد.

وأوضح في تصريح اليوم الاثنين، أن النظام البائد الذي استمر لمدة (30) عاماً أقام نظاماً يستند على العلاقات الشخصية، ولذلك لم يكن غريباً أن يكون ثاني قانون يتم إصداره (قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو).

وقال إن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو قائمة على أساس دستوري وقانوني وهو التعبير العملي للثورة، وحتى لا يترك مجال للظلم تعمل اللجنة على إنشاء قنوات للمراجعة والاستئناف ويمكن للمتظلم أن يلجأ للمحكمة العليا.

وأضاف بأن هذه الورشة هي تعبير جيد للتعاون بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة وفرصة جيدة لمعالجة أي نقاط يمكن أن تكون اللجنة وقعت فيها.

صحيفة الصيحة