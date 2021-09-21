امرأة تسرق 288 ألف يورو من حساب كريستيانو رونالدو !





تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لعملية نصب بسرقة 288 ألف يورو من حساباته البنكية.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية نقلًا عن صحيفة Jornal De Noticias أن موظفة تعمل في وكالة سفريات سرقت بيانات الكروت المالية الخاصة بـ رونالدو وقامت بسحب مبلغ أقل من 300 ألف يورو كما أنها كررت الأمر خلال آخر 3 سنوات من أجل حجز 200 رحلة باسم النجم البرتغالي، رغم عدم قيامه بأي منها.

ليست المرة الأولى

ولم تكتف هذه الموظفة صاحبة الـ53 عامًا بسرقة رونالدو وحسب، بل سرقت وكيل أعماله خورخي مينديز واللاعب البرتغالي لويس ناني لاعب مان يونايتد السابق.

وسبق أن حُكم عليها بالسجن 4 سنوات في 2017 بسبب تكرارها الأمر في مناسبات عديدة.

وتعمل السارقة حاليًا على تعويض رئيسها السابق بأقساط شهرية مقابل مبلغ لم يكشف عنه من المال، ويسعى رئيس وكالة السفريات بتعويض رونالدو والمتضررين بسلسلة مدفوعات شهرية.

وفي سياق آخر، تفوق كريستيانو رونالدو على ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي، وذلك بعد هدفه الذي أحرزه في شباك ويست هام يونايتد أمس الأحد في الدوري الإنجليزي.

ونجح رونالدو منذ انضمامه إلى اليونايتد في سبتمبر الحالي، في إحراز 4 أهداف في أول 3 مباريات له بواقع هدفين في شباك نيوكاسل يونايتد وهدف في ويست هام في الدوري الإنجليزي، وهدف في شباك فريق يونج بويز السويسري في دوري أبطال أوروبا.

وتمكن رونالدو من تسجيل 3 أهداف في مباراتين بـ الدوري الإنجليزي متفوقًا على اليوفي الذي أحرز 4 أهداف في 4 جولات بمعدل هدف في كل جولة.

صحيفة المواطن