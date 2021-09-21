من هو اللواء عبدالباقي البكراوي؟





تردد اسم اللواء عبدالباقي البكراوي بزعم تورطه في المحاولة الانقلابية الفاشلة في السودان، فيما أكدت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“ أن البكراوي كان مريضا ويتلقى العلاج بالقاهرة وبترت رجله وعاد للخرطوم قبل أسبوع.

وهذه المحاولة الانقلابية هي السادسة على الأقل منذ الإطاحة بنظام عمر البشير، وهي محاولات تباينت تفسيرات الشارع السوداني لها بين مصدق ومشكك.

وفي هذه المحاولة الانقلابية الجديدة تردد بشدة أن سلاح المدرعات بضاحية الشجرة جنوبي الخرطوم يقف خلف المحاولة وهو السلاح ذاته الذي تردد أنه يقف خلف محاولة سابقة، ويومها تردد _أيضا_ اسم عبد الباقي بكراوي إذ ذكرت تقارير محلية أنه رفض تسلم مهام قائده اللواء نصر الدين عبد الفتاح بعد اعتقاله.

وشهد سلاح المدرعات إقالة 8 جنرالات في وقت سابق بحسب تقارير محلية.

ومن بين من أقيلوا من سلاح المدرعات اللواء عبدالباقي البكراوي الذي كان القائد الثاني للسلاح قبل نقله إلى الأكاديمية.

وتقول مصادر محلية إن ”سلاح المدرعات كانت توترت علاقته مع قوات الدعم السريع إثر رفضه تمركز الدعم السريع في محيطه“.

وفي وقت سابق _أيضا_ تم تداول إحالة عبدالباقي البكراوي للتحقيق بعد تسجيل مسرب قيل إنه تضمن إساءات لمحمد حمدان دقلو (حميدتي) النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني.

إرم نيوز