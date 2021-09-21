بالصورة .. فرد حمايّة يثير انتباه رواد مواقع التواصل أثناء زيارة “البرهان” إلى سلاح المدرعات





أثار فرد حماية انتباه رواد منصات التواصل الاجتماعي، أثناء زيارة للقائد العام للجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إلى سلاح المدرعات، بعد ساعات من السيطرة على محاولة انقلابية فاشلة، جرت فجر اليوم، بالعاصمة السودانية الخرطوم. وظهر فرد الحماية في صورة متداوله نشرها إعلام مجلس السيادة، وهو يحمل شنطة في وضع متحفز بالقرب من البرهان. الأمر الذي فسره مختصون، بأن الشنطة ترجح أن تكون عبارة عن درع واقي من الرصاص، يستخدم عادة لحماية الشخصيات الهامة من الرصاص، وهو ستار يتم فرده في كسر من الثانية ليشكل حماية من أي حادث امني مفاجيء. وسجل رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح ، زيارة ظهر اليوم الثلاثاء، إلى سلاح المدرعات بالشجرة، يرافقه نائبه الفريق أول حميدتي. يأتي ذلك عقب ساعات من الإعلان عن فشل محاولة انقلابية، والسيطرة عليها، قامت بها مجموعة من كبار الضباط اليوم بالخرطوم.

الخرطوم: (كوش نيوز)