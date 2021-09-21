ياسر عرمان : محاولة الانقلاب شديدة الشبه بانقلاب الزبير محمد صالح





قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء ؛ ياسر سعيد عرمان إن المحاولة الانقلابية التي جرت صباح اليوم تشبه انقلاب الراحل الزبير محمد صالح.

و أوضح ياسر في منشور على صفحه ب”فيسبوك” أن ما حدث يمثل فرصة لإعادة ترتيب أوراق الثورة و الانتقال ، مضيفاً ”

الانقلاب الحالي ربما هو مجرد قنبلة دخان، و إشارةٍ حمراء، و ربما هو شديد الشبه بانقلاب الراحل الزبير محمد صالح، الذي سبق انقلاب الإنقاذ في 1989م”.

و تابع ” و العاقل من لا يظن أن الأشياء هي الأشياء، فمن يفكر في انقلاب فليحدِّق في الثورة والجماهير، واحتقانات المجتمع وضعف مؤسسات الدولة، وليرقص بلا ساق”.

و أشار إلى الحاجة إلى صيغة ما مع القوات النظامية و القوات المسلحة السودانية على وجه التحديد، تدعمُ بموجبها الانتقال المدني الديموقراطي، مضيفاً أن على الشعب و الجيش و القوى السياسية و المدنية الانتقال إلى مربع جديد، يُجنب البلاد شرور ما جرى في ليبيا و العراق و اليمن و سوريا_على حد وصفه.

باج نيوز