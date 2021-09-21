ياسر عرمان : محاولة الانقلاب شديدة الشبه بانقلاب الزبير محمد صالح
قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء ؛ ياسر سعيد عرمان إن المحاولة الانقلابية التي جرت صباح اليوم تشبه انقلاب الراحل الزبير محمد صالح.
و أوضح ياسر في منشور على صفحه ب”فيسبوك” أن ما حدث يمثل فرصة لإعادة ترتيب أوراق الثورة و الانتقال ، مضيفاً ”
الانقلاب الحالي ربما هو مجرد قنبلة دخان، و إشارةٍ حمراء، و ربما هو شديد الشبه بانقلاب الراحل الزبير محمد صالح، الذي سبق انقلاب الإنقاذ في 1989م”.
و تابع ” و العاقل من لا يظن أن الأشياء هي الأشياء، فمن يفكر في انقلاب فليحدِّق في الثورة والجماهير، واحتقانات المجتمع وضعف مؤسسات الدولة، وليرقص بلا ساق”.
و أشار إلى الحاجة إلى صيغة ما مع القوات النظامية و القوات المسلحة السودانية على وجه التحديد، تدعمُ بموجبها الانتقال المدني الديموقراطي، مضيفاً أن على الشعب و الجيش و القوى السياسية و المدنية الانتقال إلى مربع جديد، يُجنب البلاد شرور ما جرى في ليبيا و العراق و اليمن و سوريا_على حد وصفه.
باج نيوز
4 تعليقات
أيها الخبيث الفتنه السودان وشعبه وجيشه يعرفك جيداً ويعرف خيانتك للوطن ولشعبه وقواته المسلحة ووقوفك ومن داخل خنادق المتمرد قرنق ومحاربتك لجيشنا الباسل وهذا وحده يكفى لتقديمك لمحكمه عسكرية للقصاص من ما إرتكبته يداك الآثمه ضد الوطن ووحدته وليس تعيينك مُستشار لرئيس الوزراء فبعد مساهمتك فى إنفصال الجنوب وبعد أن لفظك أهل الجنوب عُدت للسودان وقلبك الأسود يمتلئ حقداً ظللت تُنفثه لإشباع نفسك المريضة والأمارة بالسوء ولكن العيب ليس عليك بل على اللذين سمحوا لك بالظهور فى الساحة السياسية والتحدث كما تشاء وبإستفزاز للشعب السودانى !!
ده ماانقلاب دي تمثيلية من يريدون هيكلة الجيش السوداني لانهم فشلو في وقت سابق والعامل انقلاب بعثي تم طردو من الجيش من قبل البشير
سبحان الله أول ما وصل للكرسي، بقى يتكلم زي البشير…
ان كان للكيزان حسنة و حيدة فهي انها لم تستعين بعميل مثلك و رحم الله الطيب مصطفى الذي كان يدعوك بالرويبضة فعلاً ينطبق الاسم تماماً عليك .
تموت الاسد في الغبابت جوعاً و لحم الضان تاكله قحت