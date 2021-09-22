مصر: ندعم مؤسسات الانتقال في السودان ونرفض الانقلاب





ادانت جمهورية مصر المحاولة الانقلابية الفاشلة التى شهدها السودان صباح الثلاثاء.

واكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الاربعاء دعمها لمؤسسات الحكم الإنتقالىّ فى السودان وجهودها الدؤوبة لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب السودانىّ في هذه المرحلة المهمة من تاريخ البلاد.

وقالت” تؤكد مصر حكومةً وشعباً حرصها الكامل على إستقرار وأمن وتنمية السودان، ورفضها لأى محاولة للمساس بهذا الإستقرار أو عرقلة جهود التنمية، وذلك فى إطار وحدة المصير والروابط الأزلية التى تجمع بين شعبي وادى النيل”.

صحيفة الصيحة