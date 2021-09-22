الكويت.. إلغاء إذن العمل للوافد في هذه الحالة





كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، عن إمكانية تقديم طلب إلغاء إذن عمل العامل حال إلغاء إقامته، من قبل وزارة الداخلية بناء على حكم نهائي صادر من المحكمة بحق العامل.

وأضافت الهيئة، أنه يمكن تقديم طلب إلغاء إذن العمل عبر خدمة النماذج الإلكترونية ومن ثم إرفاق المستندات، مع ضرورة الحضور الشخصي، لصاحب ملف العمل أو المندوب المسجل.

وذكرت أن إلغاء إذن العمل، بناء على حكم صادر بحق العامل يلزمه تقديم كتاب الضمان المالي المسجل باسم العامل لصالح الهيئة بقيمة 250 ديناراً، وفق ما نقلته صحيفة “القبس”.

وفي تقرير سابق، ذكر بنك الكويت الوطني، أن التعداد السكاني للكويت شهد في عام 2020 أعلى معدل تراجع على أساس سنوي منذ نحو 30 عاماً بنسبة 2.2%، وانخفض عدد السكان مجدداً بنسبة 0.9% منذ بداية العام وحتى النصف الأول من عام 2021 ليصل إلى 4.62 مليون نسمة.

وقال البنك، إن هذا التراجع يعزى بشكل رئيسي إلى استمرار انخفاض أعداد الوافدين، في حين استمر عدد المواطنين الكويتيين في التزايد.

وأضاف أنه في واقع الأمر، أدى استمرار تطبيق سياسات توطين الوظائف (التكويت) وضعف البيئة الاقتصادية بسبب الجائحة إلى إجبار الشركات على تسريح الموظفين، مما دفع الآلاف من الأسر الوافدة إلى مغادرة البلاد.

العربية نت