هاني شاكر “يهدد” محمد رمضان.. بعقوبات





شدد نقيب الموسيقيين في مصر، هاني شاكر، على أن الفنان محمد رمضان لا يستثنى من العقوبات الجديدة التي فرضتها النقابة.

وعن حفلات رمضان التي تُقام دوماً بالـ”فلاشة” بدون موسيقيين، قال شاكر لوسائل إعلام محلية الثلاثاء إن “أي حفل لأي مطرب أو فنان مهما كان، لن يُقام بدون فرقة غنائية”.

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كما أكد أن “من يخالف ذلك سيتعرض لعقوبة من النقابة، مثلما حدث مع الفنان أحمد سعد، الذي تم تغريمه 20 ألف جنيه لقيامه باصطحاب 4 عازفين فقط في حفله”

يذكر أن نقابة الموسيقيين كانت اتخذت في وقت سابق من الشهر الحالي حزمة من القرارات بعد الأزمة التي وقعت بين الثنائي، حسن شاكوش ورضا البحراوي، أبرزها منع الغناء بطريقة الـ”بلاي باك” باستخدام ما يعرف بالـ”فلاشة”، على أن يصاحب المطرب في الحفل فرقة مكونة 8 عازفين بحد أدنى.

والخميس الفائت خالف المطرب أحمد سعد هذه القرارات بحفله في منطقة الساحل الشمالي، وقام بالغناء على طريقة الـ”بلاي باك”، واستعان بـ4 عازفين فقط.

تلويح بـ”مجلس التأديب”

وبعد تصوير الحفل وإرسال نسخة منه إلى هاني شاكر، أصدرت النقابة قراراً يقضي بمعاقبة سعد بغرامة قيمتها 20 ألف جنيه.

كما حذرت النقابة سعد من تكرار هذا الأمر، لافتة إلى أنه في المرة القادمة ستتم إحالته إلى مجلس التأديب، الذي يملك كافة الصلاحيات في مواجهة المطرب بموجب القانون.

صدى البلد