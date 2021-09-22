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البرهان ينتقد تغريدة محمد الفكي التي كتبها أمس

2021/09/22
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البرهان

البرهان ينتقد تغريدة محمد الفكي التي كتبها أمس، ويتسأل: على من يهب الشعب، يهب علينا نحن الذين نحمي الثورة؟ بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (كوش نيوز)

2021/09/22
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تعليق واحد

  1. ايها القائد الهمام لا تلتفت لاعداء الوطن … هؤلاء امتلات جيوبهم من الدولارات ولا يهمهم لو السودلن اتفرتق صامولة صامولة .. كن يغظ انت ومن معك من شرفاء الجيش البواسل…. السودان امانة في اعناقكم … لا تفرطوا فيه ولا تستجيبوا لاستفزازات العملاء الخونة .. اضربوا بيد من حديد والله ينصركم … ونحن من خلفكم ..

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