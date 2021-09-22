



البرهان ينتقد تغريدة محمد الفكي التي كتبها أمس، ويتسأل: على من يهب الشعب، يهب علينا نحن الذين نحمي الثورة؟ بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (كوش نيوز)