البرهان ينتقد تغريدة محمد الفكي التي كتبها أمس

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تعليق واحد
ايها القائد الهمام لا تلتفت لاعداء الوطن … هؤلاء امتلات جيوبهم من الدولارات ولا يهمهم لو السودلن اتفرتق صامولة صامولة .. كن يغظ انت ومن معك من شرفاء الجيش البواسل…. السودان امانة في اعناقكم … لا تفرطوا فيه ولا تستجيبوا لاستفزازات العملاء الخونة .. اضربوا بيد من حديد والله ينصركم … ونحن من خلفكم ..