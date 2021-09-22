شاهد بالفيديو: مصممة أزياء صومالية تهدي الفنانة ندى القلعة فستاناً وندى تدندن بأغنية تعبر عن سعادتها





عبرت الفنانة السودانية ندى القلعة عن سعادتها الفائقة وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها الشخصي بموقع (فيسبوك ) وهي تدندن بأغنية (ياالماشي للصومال جيب لي معاك فستان).

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد وجهت القلعة رسالة شكر للمصممة الصومالية التي أهدتها الفستان الجميل والذي إرتدته وظهرت به في فيديو وهي تتغنى إعجاباً به وتعبيراً عن سعادتها.

رواد مواقع التواصل الإجتماعي أبدو الإعجاب بالقلعة حيث ذكرو أنها تبدو جميلة بكل ما ترتديه من أزياء ولايوجد لها منافس حتى الآن.

الخرطوم:(كوش نيوز)