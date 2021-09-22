الرئيس الأمريكي جو بايدن يشيد بشجاعة النساء السودانيات





أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بشجاعة النساء السودانيات وقال خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر الأمم المتحدة ” إنه يعيش في السودان النساء الشجاعات اللاتي تصدين للعنف والقهر لكي يُخلع دكتاتور الإبادة الجماعية من منصبه واللاتي يواصلن العمل يوميًا للدفاع عن التقدم الديمقراطي”. واضاف الرئيس الأمريكي وفق (سونا) ” أننا يجب أن ندافع عن حقوق المرأة، حقوق النساء والفتيات في استخدام مواهبهن كاملة من أجل المساهمة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا والسعي من أجل تحقيق أحلامهن بعيدًا عن العنف والتهديد”.

الخرطوم ( كوش نيوز)