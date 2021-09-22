شداد يؤكد انتظار رد جازم من الفيفا بشأن أزمة المريخ





قال رئيس اتحاد كرة القدم كمال شداد إنهم في انتظار وصول رد جازم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشان أزمة نادي المريخ، ولفت وفق صحيفة السوداني إلى أن كلتا المجموعتين خاطبت الاتحاد الدولي لكرة القدم سواء المجموعة القديمة التي اختلفت مع مجلس الإدارة الحالي ــ في إشارة لمجموعة محمد موسي الكندو وعلي أسد. وذكر أنهم خاطبوا الاتحاد الدولي من أجل الوصول إلى حلول جذرية ونهائية، وفي انتظار الرد حتى يتسني لهم حسم الأمر.. جاء ذلك خلال مشاركته في الفعالية التي نظمها المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم بدار الشرطة نهار الثلاثاء.

الخرطوم( كوش نيوز)