حكومة الشمالية تؤكد هدوء واستقرار الأحوال الأمنية بالولاية





أكد الأمين العام لحكومة الولاية الشمالية الاستاذ عبد المنعم شيخ الدين، هدوء واستقرار الأحوال الأمنية بالولاية الشمالية، ونفي الشائعات التي وردت في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بوجود إنفلات أمني وإغلاق بعض كباري وطرق ومطارات الولاية.

وأشار في تصريح /لسونا/ إلى أن حكومة الولاية تواصل عملها وأدائها بالصورة الطبيعية، وتعمل علي إنفاذ كافة الخطط والبرامج والمشاريع الموضوعة، وتسعى لتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين، وأضاف إن حكومة الولاية الشمالية بحثت من خلال الاجتماعات اليوم مع المديرين العاميين بالوزارات والمديرين التنفيذيين بالمحليات الاستعدادات الجارية لانطلاقة العام الدراسي الجديد للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة يوم الاثنين القادم السابع والعشرين من الشهر الحالي بعد أن إنطلق العام الدراسي الجديد بجميع مدارس الولاية الثانوية بجانب الاعداد والتحضير المبكر للدخول في الموسم الزراعي الشتوي القادم، فضلا عن الوقوف علي مجمل الأوضاع بمحليات الولاية السبع وجهودها في تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية والخدمية وتحقيق طموحات وأشواق إنسان الولاية في المجالات كافة.

وقال الأمين العام لحكومة الولاية الشمالية إن الولاية تدعم وتقف بقوة مع خطط وبرامج حكومة الفترة الانتقالية تحقيقا لأهداف وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة، وإحداث التغيير الحقيقي ووضع مصلحة واستقرار الوطن والمواطن في سلم الاولويات.

سونا