الناظر ترك يوجه انتقادات عنيفة لرئيس وزراء السودان ويصفه بالكاذب





وجه رئيس المجلس الأعلى للبجا والعمودايات المستقلة، الناظر محمد الأمين ترك، انتقادات عنيفة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووصفه بالكذب.

ودعا ترك خلال مخاطبته نهار الخميس الاعتصام الذي نفذه أنصاره بالميناء الجنوبي، دعا المكون العسكري إلى مساءلة حمدوك حول طبيعة اتهامه لأهل الشرق بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة، وقال ترك، إن أمام حمدوك خيارين، إما أن يثبت علاقتنا بالانقلاب ويحاكمنا بناءً على ذلك، أو يخرج للشعب السوداني ويعترف بكذبه ويقدم استقالته.

وجدد ناظر البجا رفضه لمسار جوبا، مؤكداً أنه لن يخون دماء من استشهدوا رفضاً لمسار الشرق في اتفاقية جوبا.

وسرد النظار ترك، لقاءاته دمع حمدوك، قائلاً، “كنا نجلس مع حمدوك وكان يخدعنا بكلام مخدر ويكذب علينا”، وأضاف “كنا فاكرين حمدوك رجل مهذب لكنه طلع رجل خطير ويلفق في الاتهامات جزافاً”، في اشارة إلى اتهامه مجلس البجا بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية.

وأعلن ترك، اغلاقهم شرق السودان بالكامل، ودعا أنصاره إلى اغلاق جميع المنافذ التي تركت خلال الفترة السابقة، قائلاً “كملوا الباقي”. وحيا المكون العسكري لوقوفه علىالحياد.

وتشير “الطابية”، التي تابعت خطاب الناظر ترك عب رالبث المباشر، إلى أن منصة الاحتفال أعلنت تلقيها رسالة من حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي يعلن فيها وقوفه وتضامنه مع قضية شرق السودان.

بورتسودان: الطابية