ترشيح منة شلبي لجائزة “إيمي” في نسختها الدولية





أعلنت الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون المسؤولة عن توزيع جوائز “إيمي”، ترشيح الفنانة المصرية منة شلبي، عن دورها في مسلسل “في كل أسبوع جريمة”.

وقالت الأكاديمية عبر موقعها الرسمي، إن الممثلة المصرية منة شلبي، حصلت على ترشيحها الأول لجوائز “إيمي” عن دورها في بطولة مسلسل الجريمة “في كل أسبوع يوم جمعة”.

ونشرت الأكاديمية قائمتها السنوية للأعمال المرشحة، لنيل أعلى تكريم في مجال الدراما والتلفزيون من خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وضمت القائمة 44 ترشيحا في 11 فئة من 24 دولة وفقا لموقعها الرسمي.

وصرح رئيس الأكاديمية الدولية، بروس بايسنر، قائلا: “نحن فخورون جدا بالمرشحين والعدد القياسي من البلدان المشاركة بأعمال لمعت وبرزت في ظل جائحة كورونا الذي أثر على الصناعة كثيرا”.

وضمت القائمة مرشحين نجوم وأعمال تلفزيونية، من دول كثيرة، منها مصر والأرجنتين وبلجيكا والبرازيل وكندا وتشيلي والصين وكولومبيا وفرنسا والهند ونيوزيلندا والبرتغال.

ومن المقرر أن يتم عرض الأعمال المرشحة ومقابلات مع المرشحين عبر الإنترنت، من خلال مهرجان عالمي تنظمه أكاديمية “إيمي”، في الفترة من 12 إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني، على موقعها.

العربية نت