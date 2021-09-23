مدافع مان يونايتد السابق يكشف سر لياقة كريستيانو رونالدو





كشف ريو فرديناند، المدافع السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن سر لياقة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق.

وقال فرديناند، في تصريحات لصيحفة “ديلى ستار” البريطانية، إنه ذهل عندما استضافه كريستيانو رونالدو، مع مجموعة أشخاص في منزله.

وأضاف أنه ذهب إلى منزل رونالدو وكان معه نحو ستة أو سبعة أشخاص جالسين في غرفته الأمامية، وقلت له: “كريس، من هؤلاء الناس، يا رجل؟”، وكان يقول، “هذا هو مدلك شخصي، واختصاصي التغذية، وطبيب، وطبيبي الفيزيائي والطاهي”.

وأكد مهاجم مان يونايتد، أن الدون كان لديه كل هؤلاء الأشخاص، وفي ذلك الوقت لم يكن أحد يفعل ذلك”، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص هم سر لياقة كريستيانو.

وأشار إلى أن رونالدو، كان يبحث فقط عن كل التفاصيل الصغيرة التى ستمكنه من التحسن.

العربية نت