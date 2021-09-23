بوكيتينو يوجه رسالة إلى أشرف حكيمي… ما هي وما علاقتها بخلافه مع ميسي؟





وجّه مدرب فريق باريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو، رسالة إلى أشرف حكيمي، الظهير الأيمن للفريق، الذي أحرز هدفين في مباراة فريقه أمام مضيفه ميتز في الدوري الفرنسي.

وبفضل هدفي حكيمي، فاز باريس سان جيرمان على ميتز متزيل (2 – 1) في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري الفرنسي.

وقال بوكيتينو، عقب انتهاء المباراة إن النجم المغربي أشرف حكيمي، يمثل إضافة قوية للفريق

وأوضح بوكيتينو في تصريحات للصحفيين أنه يشعر بسعادة بالغة لما حققه حكيمي خلال المباراة، مشيرا إلى أنه لاعب مميز لديه قدرات دفاعية وهجومية، إضافة إلى قدرته على إحراز الأهداف.

موقف إنساني بين بوكيتينو وحكيمي

وتحدثت وسائل إعلام عن موقف إنساني بين حكيمي ومدربه بوكيتينو، بعد الانتهاء من تدريبات الفريق، أمس الأربعاء.

وقال بوكيتينو إن أشرف حكيمي رد على سؤالي عنه عبر التدريب بسؤال مماثل، مشيرا إلى أن هذا التصرف كان مفاجئا بالنسبة لي.

وتابع: “حكيمي أخبرني أنني أسأل عن أحوال الجميع بينما لا يسألك أحد عن حالك”، مضيفا: “إنني أعتبر الهدفين اللذين أحرزهما حكيمي في مباراة ميتز، مكافأة له على ما يظهره من روح طيبة”.

ما هي أزمة بوكيتينو مع ميسي؟

خلال مباراة باريس سان جيرمان مع فريق ليون، في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي، قررت بوكيتينو، مدرب الفريق، استبدال ميسي، بالنجم المغربي أشرف حكيمي.

وتسبب قرار بوكيتينو، في غضب ميسي، الذي رفض مصافحته أثناء الخروج من الملعب.

وعقب المباراة أوضح بوكيتينو أنه أخرج ميسي خوفا عليه من الإصابة، مشيرا إلى أن الفريق به الكثير من العظماء.

لكن أزمة بوكيتينو وميسي، ربما كان لها تداعيات نفسية عليه، خاصة بعدما نشر خليفة بن حمد آل ثاني، تدوينة تحمل صورة بوكيتينو، وعليه عبارة “لندن مدينة جميلة” هل تعلم ذلك؟”.

وأثارت تلك الصورة تكهنات حول إمكانية أن يكون الخلاف بين ميسي وبوكيتينو، سببا في رحيله عن النادي المملوك لصندوق الاستثمار الرياضي القطري، بعد تدوينة أحد أعضاء العائلة المالكة في قطر.

ماذا يعني سؤال حكيمي عن بوكيتينو؟

كانت رسالة أشرف حكيمي إلى بوكيتينو، تعبيرا عن شعوره بما يواجه مدرب الفريق من تطورات ربما يكون لها آثار نفسية عليه، بينما لا يسأله أحد ذلك، وهو ما قابله بوكيتينو بالتعبير عن عرفانه وشكره لهذا الشعور الجميل من قبل أحد نجوم الفريق، الذي أثبت بعد مباراة ميتز، أن مدرب الفريق كان على حق عندما راهن عليه

العربية نت