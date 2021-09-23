ردّ مفاجئ لشداد من مجلس حازم مصطفى





كشفت مصادر مطّلعة لـ”باج نيوز”، عن أنّ مجلس المريخ بقيادة حازم مصطفى، رفض الدعوة التي دفع بها رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم كمال شداد، بشأن عقد اجتماعٍ إلى جانب آدم عبد الله سوداكال، للوصول إلى حلٍ نهائي لأزمة المريخ.

وقالت المصادر لـ”باج نيوز”، إنّ كمال شداد، تلقى موافقة من آدم عبد الله سوداكال بحضور الاجتماع.

والخميس، طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا”، الاتحاد السوداني لكرة القدم بحسم أزمة نادي المريخ بصورةٍ نهائيةٍ، مع حكومة البلاد.

وفي الرابع من سبتمبر الجاري، أجرى نادي المريخ جمعية عمومية أسفرت عن انتخاب مجلس إدارة جديدة بقيادة حازم مصطفى

باج نيوز