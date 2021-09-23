تدوينة مثيرة لـ”حميدتي” بشأن أزمة نادي المريخ





أعلن نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم – رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة نصر الدين حميدتي، عن أنّ مجلس إدارة نادي المريخ بقيادة حازم مصطفى شرعي ومعترفٌ به.

جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية، الخميس.

وأوضح حميدتي أنّ أزمة نادي المريخ داخلية بحسب ما أشار”فيفا”، مبينًا أنّ الاتحاد السوداني لكرة القدم وضع خارطة طريق، ونفذّها وتمّ اعتماد نتيجة الانتخابات.

وتابع” أجاز مجلس الإدارة تقرير اللجنة الثلاثية التي اعتمدت مجلس القنصل حازم..إذن المشكلة أين”.

وأردف” الإجابة لا توجد مشكلة مجلس حازم مجلس معترف به وفق الماده١٧ الفقره ٣/٤، وهذا القرار لا تلغيه إلاّ محكمة كأس… قوموا لصلاتكم يرحمكم الله”.

والخميس، طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا”، الاتحاد السوداني لكرة القدم بحسم أزمة نادي المريخ بصورةٍ نهائيةٍ، مع حكومة البلاد.

وفي الرابع من سبتمبر الجاري، أجرى نادي المريخ جمعية عمومية أسفرت عن انتخاب مجلس إدارة جديدة بقيادة حازم مصطفى.

باج نيوز