انتهاء اجتماع اتحاد الكرة السوداني و”فيفا”..و”باج نيوز” يورد التفاصيل





أمنّ الاجتماع الذي عقد، الخميس، بين اتحاد كرة القدم السوداني ولجنة الحوكمة بالاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا”، على إرسال مراقب لمتابعة سير العملية الانتخابية لاتحاد الكرة.

والخميس، بحث الاجتماع الذي تمّ بين اتحاد الكرة السوداني و”الفيفا” العملية الانتخابية وأزمة نادي المريخ.

وأفادت مصادر لـ”باج نيوز”، أنّ الفيفا، أمنّ على إيفاد مراقب لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وينتظر أنّ تجرى في الثالث عشر من نوفمبر انتخابات في اتحاد الكرة السوداني لاختيار رئيسٍ جديدٍ.

باج نيوز