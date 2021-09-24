محمد الفكي يشيد بالقوات النظامية ويطالب بدعمها





أقر عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان بالتردي المعيشي العام في البلاد ، وعزا ذلك نتيجة للإجراءات الاقتصادية التي ألقت بظلالها على حياة المواطنين المعيشية والحياتية وبالتالي انعكست على مرتبات العاملين بالدولة، مشيرا الى ان الأجهزة الأمنية ليست بمنعزل عن موظفي الدولة.

وأشاد الفكي في لقاء خاص مع التلفزيون القومي مساء الجمعة بدور القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وهم يذودن عن حياض البلاد بكل تجرد ونكران ذات، مطالبا الشركات ومنظومة الصناعات الدفاعية بتقديم الدعم اللازم لها لتحسين وضعها الاقتصادي بالرغم من مسؤولياتها الأخرى إلى حين تحسن الأوضاع الإقتصادية بالبلاد، وتضمين زيادة مرتباتهم في المرحلة المقبلة.

كما أشاد الفكي بدور لجنة ازالة التمكين ووصفها بأنها جهاز فعال حقق إنجازات كبيرة ، مشيرا إلى دعم ومساندة المواطنين لعمل اللجنة وأنهم طالبوا عبر عدد من الملاحظات بالإسراع في تنفيذ مهامها.

الخرطوم 24-9-2021 (لسونا)