محمد الفكي يشيد بالقوات النظامية ويطالب بدعمها
أقر عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان بالتردي المعيشي العام في البلاد ، وعزا ذلك نتيجة للإجراءات الاقتصادية التي ألقت بظلالها على حياة المواطنين المعيشية والحياتية وبالتالي انعكست على مرتبات العاملين بالدولة، مشيرا الى ان الأجهزة الأمنية ليست بمنعزل عن موظفي الدولة.
وأشاد الفكي في لقاء خاص مع التلفزيون القومي مساء الجمعة بدور القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وهم يذودن عن حياض البلاد بكل تجرد ونكران ذات، مطالبا الشركات ومنظومة الصناعات الدفاعية بتقديم الدعم اللازم لها لتحسين وضعها الاقتصادي بالرغم من مسؤولياتها الأخرى إلى حين تحسن الأوضاع الإقتصادية بالبلاد، وتضمين زيادة مرتباتهم في المرحلة المقبلة.
كما أشاد الفكي بدور لجنة ازالة التمكين ووصفها بأنها جهاز فعال حقق إنجازات كبيرة ، مشيرا إلى دعم ومساندة المواطنين لعمل اللجنة وأنهم طالبوا عبر عدد من الملاحظات بالإسراع في تنفيذ مهامها.
الخرطوم 24-9-2021 (لسونا)
تعليق واحد
🔴البرهان يتحدث مع قوم ويفتكر انهم رجال دوله ويظن فيهم العقل و الفهم و لكن الحقيقه هم عملاء وخونه ونشطاء غير اذكياء و غير موثوق بهم البته〰〰..
امريكا اصبحت لسان طويل واعلام تخويف و فعل في الميدان والارض والواقع معدوم 〰〰..امريكا افلست و اكثر دوله مهزومه و مديونه〰〰 …لم يتبقي لها سلاح الا الحرب الاعلاميه والحكام العملاء و زرع العملاء في البلاد لاستعمار بلادهم بالانابه عنها وفي نهايه المطاف تركبهم عجل الطائرات….〰〰
مرحب بعقوبات امريكا 〰〰…عندما كانت موجوده دولارها كان ب 15جنيه او اقل و البنزين ب 10جنيه او اقل…. 〰〰
الزمن زمن الصين وروسيا و المتغطي بامريكا جعان وعميل وعريان وجبان..〰〰
من خاف من امريكا و عملاء امريكا مصيره الهلاك〰〰..
فك ارتباط العالم بامريكا فيه خير العالم 〰〰
انتهي..
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sep 24
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✒/حر الراي