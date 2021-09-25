قيادى بقحت يحذر من استخدام العنف لحل أزمة الشرق





شدد القيادى بقوى الحرية والتغيير بولاية كسلا عبد العظيم عبد الكريم على ضرورة الإسراع في حل أزمة الشرق ، وحذر في الوقت ذاته من مغبة لجوء الحكومة للعنف لأنه سيؤدي إلى تفجير الاوضاع بشرق البلاد.

وقال عبد الكريم في تصريح لـ(الجريدة) إن قضية شرق السودان لا تخرج عن استحقاقات تتمثل في عدم وضوح الرؤية لتوزيع الموارد التي تتوفر بالاقليم من معادن، موقع، أراضي .

هذا فضلا عن ضمان المشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات المركزية من خلال تمثيل ابناء الشرق بصورة فاعلة تضمن حفظ استحقاقات الإقليم عند اتخاذ القرار القومي. وقطع بأن حل أزمة الشرق لن يتم الا بالجلوس مع أهلها المشكلة لا يجاد الحلول بأسرع ما يمكن ، وحذر من تأخير ذلك واردف اذا ترك الأمر لعامل الزمن سوف يؤدى لمزيد من التعقيد ويوفر الفرصة للانتهازيين للاستفادة من حالة التماهي في الوضع الحالي الذي اقل مايمكن أن نصفه به بأنه مأزوم.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة