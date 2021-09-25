جامعة الجزيرة تنفي مزاعم اغلاق الجامعات





نفت ادارة جامعة الجزيرة وجود اي اتجاه لإغلاق الجامعة وأكدت في الوقت ذاته سعيها بكل السبل للحفاظ على استقرار الجامعة واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بذلك، وقطعت بعدم صحة ما أثير في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن اتجاه وزارة التعليم العالي لإغلاق الجامعات، وقالت جامعة الجزيرة فى بيان لها تحصلت (الجريدة )على نسخة منه ( اجتمعنا مع اللجنة التسييرية لنقابة الأساتذة وتجمع أساتذة جامعة الجزيرة لشرح الوضع الماثل الآن وضرورة سعي الجميع لضمان استقرار الجامعة والحفاظ على مستقبل الطلاب وقد وجدت موافقة واستجابة في ذلك من قبلهم)، ونوهت إدارة الجامعة إلى أنها ظلت تدافع عن قضايا العاملين وترفض الاتجار بهذه القضايا ووضعها ضمن أجندة القوى السياسية المناوئة للثورة من منسوبي العهد البائد..

وأكدت سعيها لحماية مكتسبات كافة العاملين بالجامعة بجانب كتسبات أخرى للعاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي متضمناً ذلك الهيكل الراتبي الخاص بأساتذة الجامعات والباحثين تقديراً منها للوضع المعيشي الذي يعاني منه كافة العاملين بالبلاد جراء الإجراءات الاقتصادية السالبة والنهب لموارد البلاد والفساد المنظم الذي لا زالت انعكاساته ماثلة وأكدت أنها تتطلب الصبر في ظل الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها حكومة الفترة الانتقالية.

مدني: مزمل صديق

صحيفة الجريدة